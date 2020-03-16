Профицит внешней торговли товарами в январе составил $138 миллионов, – Госстат

Об этом сообщил Госстат Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, в результате позитивное сальдо внешней торговли товарами в январе этого года составило $138,1 млн против негативного сальдо $15,9 млн в январе 2019 года.

Госстат уточняет, что в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 4,6% – до $4,31 млрд, тогда как импорта – сократился на 1,5%, до $4,84 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в январе 2020 года было негативным и составило $527,3 млн, что лучше показателя декабря 2018 года ($789,8 млн).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,03 (в январе 2019 года – 1,00).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 197 стран мира.