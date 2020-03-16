Египет закроет аэропорты с 19 марта

Об этом в понедельник заявил премьер-министр страны Мостафа Мадбули, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Глава правительства добавил, что Египет также закроет на этот период гостиницы и туристические объекты, уточнив, что туристы, находящиеся сейчас в стране, смогут завершить свой отпуск.

Мэдбули оценил убытки местных компании в авиационном секторе из-за введения запрета в 2,25 млрд египетских фунтов ($143 млн).

Как отмечает агентство, туризм является ключевым сектором для Египта. Доходы от туризма выросли до рекордного уровня в $12,57 млрд в финансовом году, который закончился в июле 2019 года.

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В воскресенье, 15 марта, Египет закрыл школы и университеты на две недели, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Министр информации Усама Хайкал заявил в понедельник, что количество случаев заражения вирусом в стране возросло до 150 против 126, о которых сообщалось в воскресенье. Два человека умерли.

Как сообщалось, накануне стало известно, что украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort5* находятся на карантине и смогут вернуться в Украину только по его окончании в случае не выявления случаев заражения коронавирусом Covid-19 после проведения лабораторных тестов.