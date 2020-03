Количество пользователей Facebook в Украине достигло 14 миллионов, – исследование

Такие данные исследования украинской аудитории соцсетей обнародовало коммуникационное агентство PlusOne, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным исследования, основной прирост аудитории Instagram происходил благодаря пользователям 19-27 лет, а увеличение аудитории Facebook - в основном за счет пользователей в возрасте 39 и более лет. При этом практически во всех регионах Украины, кроме Харьковской области, Facebook более популярен, чем Instagram, а большинство пользователей предпочитает мобильную версию десктопной.

"Украина на втором месте в мире по количеству женщин, зарегистрированных в популярных соцсетях. Она занимает второе место в мире по количеству женщин-пользователей Facebook и входит в топ-10 стран по количеству пользовательниц Instagram. Помимо этого, женская аудитория Facebook и Instagram перевешивает мужскую во всех возрастных категориях", - отмечается в отчете.

Согласно исследованию PlusOne, за октябрь-декабрь 2019 года, а также январь 2020 года аудитория Facebook Messenger в Украине увеличилась на 1,5 млн пользователей - до 8,7 млн.

При этом в отчете указывается, что общая аудитория украинцев, доступная для рекламодателей посредством инструментов Facebook, составляет 19,5 млн пользователей.

"Массовое отключение фейковых аккаунтов в мае 2019 года привело к колебанию количества пользователей Facebook и Instagram и его резкому падению в этот период. Но уже в сентябре цифры вернулись к прежним значениям, а в последующие месяцы выросли", - отмечают в PlusOne.

Instagram, согласно исследованию, достиг наивысшего проникновения в Киевской (45%), Одесской (36%) и Харьковской (34%) областях. Тогда как Facebook наиболее популярен в Киевской (проникновение 55%), Львовской (44%) и Закарпатской (40%) областях.

"В Киеве количество пользователей Facebook и Instagram уменьшилась на 200 тыс. Вероятно, одна из причин - массовое отключение фейковых аккаунтов в этих социальных сетях в мае 2019-го года", - отмечается в отчете.

Как отмечают в PlusOne, в исследование включены данные рекламного кабинета Facebook по количеству украинских пользователей (без АР Крым, но с учетом жителей Донецкой и Луганской областей). В то же время, по мнению компании, методология вычисления количества населения Госкомстата в Донецкой и Луганской областях не учитывает реальной демографической ситуации, поэтому в графиках, требующих соотношения с данными Госстата, эти регионы не учитываются.

Анализ подготовлен на основе данных из рекламного кабинета Facebook, Google, Госстата, Digital reports from Hootsuite, We Are Social и Appannie, уточняется в релизе

Как сообщалось, количество украинских пользователей соцсетью Instagram в 2018 году возросло на 50,7% - до 11 млн. человек.

PlusOne - коммуникационное агентство с восьмилетним опытом работы на рынке диджитал-маркетинга.