Власти Италии планируют национализировать крупнейшую авиакомпанию, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект соответствующего документа, передает БизнесЦензор.

Согласно документу, правительство страны также выделит 600 миллионов евро ($670 млн), чтобы удержать авиакомпанию на плаву.

В воскресенье источник агентства сообщил, что у Alitalia почти закончились деньги, несмотря на то, что в начале этого года правительство предоставило компании 400 миллионов евро.

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Alitalia является крупнейшим итальянским авиаперевозчиком, Compagnia Aerea Italiana (CAI) владеет 51% акций авиакомпании, еще 49% принадлежит эмиратской Etihad Airways.