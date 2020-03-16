БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
16.03.20 20:22

Власти Италии планируют национализировать крупнейшую авиакомпанию, – Reuters

Итальянское правительство планирует взять под контроль крупнейшую итальянскую авиакомпанию Alitalia, поскольку убыточный перевозчик рискует прекратить существование из-за последствий вспышки коронавируса.

Власти Италии планируют национализировать крупнейшую авиакомпанию, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект соответствующего документа, передает БизнесЦензор.

Согласно документу, правительство страны также выделит 600 миллионов евро ($670 млн), чтобы удержать авиакомпанию на плаву.

В воскресенье источник агентства сообщил, что у Alitalia почти закончились деньги, несмотря на то, что в начале этого года правительство предоставило компании 400 миллионов евро.

Читайте также: Украина полностью закроет авиасообщение с 17 марта, – Разумков

Alitalia является крупнейшим итальянским авиаперевозчиком, Compagnia Aerea Italiana (CAI) владеет 51% акций авиакомпании, еще 49% принадлежит эмиратской Etihad Airways.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100