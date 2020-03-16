МАУ планирует продолжить выполнять внутренние рейсы

Об этом говорится в сообщении МАУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"В период с 17 по 31 марта МАУ будет выполнять собственные регулярные внутренние рейсы, чартерные рейсы за границу для возвращения украинских туристов домой, а также при необходимости – санитарно-эвакуационные и технические рейсы", – говорится в сообщении.

Также в МАУ подчеркивают, что, выполняя распоряжение правительства о временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины вируса COVID-19, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" прекращает выполнение регулярных рейсов по всей международной сети предварительно на период с 00:00 17 марта по 31 марта 2020 года.

Кроме того, уточняют, что поскольку срок карантина, установленный правительством Украины, предварительно продлится по 3 апреля 2020 года, пассажирам, которые планируют путешествие после 31 марта, необходимо следить за изменениями в расписании и статусе рейсов на сайте авиакомпании.

Во вторник, 17 марта 2020 года, МАУ выполнит следующие международные рейсы: PS734 Дубай – Киев; PS 398 Каир – Киев; PS778 Тель-Авив – Киев; PS612 Ереван – Киев; PS518 Тбилиси – Киев; PS716 Стамбул – Киев; PS602 Баку – Киев; PS242 Торонто – Киев, PS232 Нью-Йорк – Киев; PS272 Бангкок – Киев; PS898 Кишинев – Киев.

К перевозке указанными рейсами будут приняты только граждане Украины или граждане других стран, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Украины.

Пассажиры отмененных рейсов будут проинформированы МАУ электронной почте и/или sms-сообщением о возможность бесплатно переоформить билеты и перенести даты своего путешествия на период после 31 марта 2020 года.

Как сообщалось, 13 марта президент Владимир Зеленский заявил о временном прекращении авиасообщения в Украине с 17 марта и призвал украинцев вернуться домой к этому времени.

Ситуация привела к значительному повышению цены на авиабилеты. Перелет в одну сторону из городов Европы в Украину в некоторых случая начал стоить более 20 тыс. грн.

При этом в МАУ заявили, что авиакомпания использует для определения цен на билеты специальную систему управления доходностью Revenue Management System и не намерена переходить на ручное формирование цены, чтобы скорректировать ее в меньшую сторону.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.

В Украине лабораторно подтверждено 5 случаев Covid-19. Из них четыре — в Черновицкой области и один в Житомирской области.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.