"Укрпошта" продолжит доставку пенсий и посылок, – министерство

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

В ведомстве напомнили, что пенсионеры также могут осуществлять коммунальные платежи дома, получать бытовые товары и продукты первой необходимости, чтобы не подвергаться риску и не идти в магазины, или в места значительного скопления людей.

Кроме того, "Укрпошта" принимает и отправляет посылки в Украину и за ее пределы.

"По информации Всемирной организации здравоохранения, процесс получения посылок безопасен для здоровья людей", – отмечается в сообщении.

При этом в пресс-службе "Укрпошты" уточнили, что с 16 марта для экспорта почтовых отправлений компания будет использовать альтернативные пути доставки комбинированного способа: грузовые самолеты и автомобили.

"Эти изменения могут повлечь небольшое увеличение сроков доставки, но пока у компании нет операционной необходимости ограничивать прием экспорта", – сказано в сообщении почтового оператора.

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В отделениях "Укрпошты" также предприняты меры для безопасности работы сотрудников и обслуживания клиентов.

"В отделениях обеспечивается безопасное пространство между клиентами и работниками. Дистанции в помещениях отделений в 1-1,5 метра обозначены желтой (серой) лентой. Клиенты не должны заходить за желтую (серую) линию, если у стойки обслуживается клиент. Подходить можно только тогда, когда окно свободно", – пояснили в министерстве.

При этом "Урпошта" имеет запас респираторов и более 100 тыс. масок. В ближайшее время почтовые отделения, сортировочные центры и офисные объекты будут обеспечены более чем 11 тыс. дезинфекторами.