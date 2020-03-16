МВФ готовит пакет помощи на $1 триллион для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщила директор-распорядитель Кристалина Георгиева в блоге на сайте МВФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В качестве первой линии защиты фонд может развернуть свой гибкий и быстроразвивающийся инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными потребностями в платежном балансе", – подчеркнула глава Фонда.

Георгиева уточнила, что эти инструменты позволяют, в частности, предоставить порядка $50 млрд развивающимся странам. До $10 млрд могут быть выделены странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку.

У МВФ сейчас 40 действующих соглашений на общую сумму примерно $200 млрд. Во многих случаях эти соглашения станут еще одним инструментом для быстрого предоставления кризисного финансирования.

"Мы также получили запросы еще от 20 государств и будем следить за ними в ближайшие дни", – отмечает глава МВФ.

"Таким образом, МВФ может удовлетворить 189 стран-членов, демонстрируя ценность международного сотрудничества. Потому что в конечном итоге наши ответы на этот кризис не будут ограничиваться одним методом, одним регионом или одной страной", – добавила Георгиева.