В условиях кризиса Украине необходимо заняться борьбой с импортом, – менеджер "Интерпайпа"

Такое мнение высказал директор по экономике и финансам трубно-колесной компании "Интерпайп" Денис Морозов, передает БизнесЦензор со ссылкой на МинПром.

По словам топ-менеджера, необходимо изучить структуру импорта и выбрать те позиции товаров, которые могут быть произведены в Украине.

"Я уверен, что здесь есть широкое поле для экспериментов и понимание, что нужно сделать для сокращения импорта. Нужно точечно выбирать направления, призывать бизнесменов, чтобы они вкладывали деньги и платили налоги, помогать им это делать, и развивать производство товаров внутри Украины", – подчеркнул Морозов.

Директор компании отметил, что Украине также необходимо шире использовать протекционистские меры для защиты своего внутреннего рынка. В частности относительно китайской трубной продукции, которая поставляется в Украину по демпинговым ценам.

"Антидемпинг на китайские трубы нужно вводить, у нас есть для этого все основания. Все страны мира, в том числе США, страны Евросоюза, закрыли свои рынки от китайских труб, чтобы обеспечить рабочие места в своей, а не китайской промышленности. А Украина единственный рынок, который не закрывался никогда и с этим демпингом не боролся. Мы, как украинский производитель труб считаем это неправильным", – сказал Морозов.

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Напомним, по данным Государственной службы статистики, с 2015 года импорт стальных бесшовных горячедеформированных труб из КНР в Украину вырос более чем в 4,5 раза. Сегодня каждая вторая импортная труба на украинском рынке имеет китайское происхождение. Таким образом, украинские трубные заводы теряют зарубежные рынки из-за ограничений, а на внутреннем – проигрывают конкуренцию китайской продукции, которая продается по демпинговым ценам. В свою очередь это может привести к потере рабочих мест и снижению поступления налогов, которые генерирует украинская промышленность.

По данным объединения "Укртрубопром", трубники уже вынуждены сокращать объемы производства – в январе-феврале 2020 года заводы входящий в состав объединения произвели 98,8 тыс. тонн продукции, в то время как за первые два месяца прошлого года этот показатель составлял 128,5 тыс. тонн. При этом Днепропетровский трубный завод полностью остановил производство.