БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
16.03.20 21:15

Франция оштрафовала Apple на рекордные 1,1 миллиарда евро

Французский антимонопольный регулятор в понедельник, 16 марта, оштрафовал американскую Apple на 1,1 миллиарда евро за антиконкурентное поведение.

Франция оштрафовала Apple на рекордные 1,1 миллиарда евро

Компании Tech Data и Ingram Micro, занимающиеся оптовыми продажами продукции Apple, были оштрафованы на 76 млн и 63 млн евро соответственно за ценовой сговор, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Apple и два ее оптовых продавца договорились не конкурировать друг с другом и помешать дистрибьюторам конкурировать друг с другом, стерилизовав тем самым оптовый рынок для продукции Apple", – заявила глава регулятора Изабель де Сильва.

В американской корпорации уже пообещали обжаловать это решение.

Как отмечает агентство, выписанный Apple штраф является крупнейшим для французского регулятора. Предыдущий рекордный штраф в размере 350 млн евро был наложен на французскую телекоммуникационную компанию Orange SA в 2015 году.

В 2019 году власти Франции оштрафовали Google на 150 млн евро за "непрозрачные" правила рекламного сервиса Google Ads.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100