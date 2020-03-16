Крупнейшие скандинавские авиакомпании уволят 90% персонала (обновлено)

В компании сообщили, что самолеты останутся на земле до момента, пока вновь не появятся условия для работы коммерческой авиации, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

В авиакомпании подчеркнули, что такая ситуация сложилась из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 и мер, которые власти предприняли в качестве реакции.

"С учетом пожеланий наших клиентов в течение ближайших нескольких дней, пока это возможно, мы продолжим выполнять некоторые перелеты, чтобы позволить пассажирам вернуться домой из разных городов", – сообщили в SAS.

Также в авиакомпания заявили о готовности выполнить эвакуационные рейсы по заказу властей и поддерживать как можно дольше важную для общества инфраструктуру.

SAS уже заявил, что вынужден будет временно уменьшить штат на 10 тысяч человек во всех подразделениях, что составляет 90% от всей численности персонала.

Решение о приостановке полетов SAS принял на фоне решений правительств Дании и Норвегии – двух из трех своих основных рынков – о запрете въезда иностранцев.

Еще один крупный региональных перевозчик – авиакомпания Norwegian Air – отменит 85% своих рейсов и временно уволит 7300 сотрудников или 90% всего персонала в результате растущего кризиса с распространением коронавируса, передает Reuters.

Norwegian Air осуществляет трансатлантические бюджетные путешествия с 2013 года, компания является крупнейшей иностранной авиакомпанией, обслуживающей регион Нью-Йорка, и крупным игроком в других аэропортах США. Однако была вынуждена приостановить все рейсы в Соединенные Штаты из-за решения Дональда Трампа закрыть въезд для жителей стран ЕС.

С начала года акции Norwegian Air упали на 82%.