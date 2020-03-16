Власти Киева пока не будут закрывать въезд в город

Об этом сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник в ходе брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Комиссия не принимала и пока не собирается принимать такое решение", - сказал Поворозник.

По его словам, со вторника (17 марта) в Киеве максимально ограничат передвижение на общественном транспорте, проведение массовых мероприятий, работу религиозных учреждений, заведений массового питания, отелей, хостелов, ТРЦ и другого.

"Каждые три часа будут дезинфицировать общественный городской транспорт и транспорт междугороднего сообщения. Ограничение передвижения имеет рекомендационный характер", - добавил он.

Кроме того, КГГА рекомендует обеспечить температурный скрининг сотрудников, а также отменить прием граждан.

Указанные меры вводятся предварительно до 3 апреля.