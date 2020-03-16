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16.03.20 14:57

Миллиардер Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Основатель и совладелец Microsoft Билл Гейтс покинул совет директоров корпорации чтобы сосредоточиться на благотворительной деятельности в сфере здравоохранения, образования и борьбы с изменениями климата.

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Как сообщается в пресс-релизе на сайте Microsoft, Гейтс продолжит работу в компании в качестве советника гендиректора Microsoft Сатьи Наделлы и других руководителей компании, передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что Гейтс отошел от ежедневного операционного управление корпорацией в июне 2008 года, а пост председателя совета директоров покинул еще в феврале 2014 года.

"Microsoft всегда будет важной частью моей жизни, и я продолжу сотрудничать с Сатьей и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение и достичь амбициозных целей компании", – приводится в сообщении комментарий Гейтса.

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Также сообщается, что Гейтс уйдет из состава совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Inc., основанного американским миллиардером Уорреном Баффетом.

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