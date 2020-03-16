Региональные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, в харьковской сети "Овис" бензины подешевели на 60-66 копеек – до 23,22 грн/л за А-92 и до 23,70 грн/л за А-95. В то же время цена на дизтопливо снижена сразу на 1,44 грн/л – до 22,50 грн/л.

Бензины в сети SUN OIL подешевели на 50 копеек – до 23,99 грн за литр А-92 и 24,99 грн/л А-95, а дизтопливо – на 93 копейки – до 23,99 грн/л.

Сеть Chipo снизила цены на бензины на 15 коп./л, дизтопливо – на 30 коп./л.

В итоге средние по стране цены топлива опустились на 2-4 коп./л.

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Как сообщалось, первое снижение розничных цен на топливо зафиксировано 11 марта. Тогда цены снизили Shell, Marshal и Mango.

Напомним, средняя цена дизельного топлива в мелкооптовом сегменте за неделю (с 6 по 13 марта) опустилась на 65 копеек за литр (на 3,3%) – до 19 грн/л. Драйвером снижения стал обвал котировок дизтоплива в портах Северо-Западной Европы и Средиземноморье.

За последнюю неделю, по данным биржи ICE, цена дизтоплива в регионе ARA снизилась на 25,9% (на $118 за тонну), до $337,25/т. Котировка в Средиземноморье, по словам трейдеров, опустилась за этот период на 27%, до $328/т.