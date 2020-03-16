В Украину за последние сутки въехало 85 тысяч человек, – Госпогранслужба

Об этом сообщает администрация Государственной пограничной службы Украины, передает БизнесЦензор.

Кроме того, через КПВВ в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе в обоих направлениях пропущено около 55 тыс. человек, на административной границе с АРК – 4,7 тыс. граждан.

Также за прошедшие сутки, 15 марта, пограничники провели температурный скрининг относительно почти 120 тыс. человек.

В ведомстве напомнили, что с сегодняшнего дня в соответствии с распоряжением правительства временно запрещается въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства, за исключением отдельных категорий.

В связи с этим по состоянию на 8:00 16 марта более полусотни иностранцев не пропущено на въезд в Украину.

Читайте также: Украинских туристов в двух отелях Египта закрыли на карантин

Как сообщалось, также с 00:00 16 марта временно закрыто около сотни пунктов пропуска (контроля), еще на почти полсотни пунктов пропуска временно прекращено пешеходное сообщение.

Государственная таможенная служба Украины опубликовала карту работы пунктов пропуска на границе на период карантина в стране из-за коронавируса.

Ограничение пропускных операций на государственной границе Украины введено в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии болезни COVID-19.