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16.03.20 13:59

Украина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС

АО "Оператор ГТС Украины" впервые осуществило транзит газа между двумя европейским странами.

Украина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС

Об этом со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины сообщает БизнесЦензор.

"Известный немецкий энергетический трейдер заказал транспортировку природного газа через Украину по маршруту Венгрия – Словакия", - сообщает компания.

После подписания нового транзитного соглашения с "Газпромом" и новых межоператорских соглашений с операторами ГТС смежных европейских стран "Оператор ГТС Украины" начал внедрять новые транспортные услуги для украинских и зарубежных заказчиков.

"Новая услуга транзита на короткие расстояния "short-haul" позволяет заказчикам транспортных услуг транспортировать газ между европейским странами (Польша, Словакия, Венгрия и в будущем Румыния) через территорию Украины", - сообщает компания.

Также "Оператор ГТС Украины" работает над созданием виртуальных точек, которые упростят работу как смежным операторам, так и трейдерам в точках межгосударственных соединений. Уже открыты консультации по созданию единой виртуальной точки на украинско-польской границе.Украина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС 01

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