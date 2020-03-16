Английский суд освободил "Приватбанк" от выплат бывшим собственникам по евробондам

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка" сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня судья Высокого суда Англии и Уэльса г-н Закароли публично объявил судебное решение по результатам рассмотрения ходатайства Доверительного управляющего (Madison Pacific) о предоставлении разъяснений и в соответствии с частичными окончательными арбитражными решениями (далее − Арбитражные решения), принятые арбитражным судом 13 июня 2019 года в рамках производств, рассматриваемых ЛМАС, относительно еврооблигаций "Приватбанка", выпущенных в 2010 и 2013 годах", – сказано в сообщении.

В частности, Английский суд пришел к выводу, что Доверительный управляющий имеет право осуществлять выплаты в соответствии с механизмом, предусмотренным в Арбитражных решениях, и не будет нести ответственности в связи с этим перед конечными собственниками счетов.

"Данное судебное решение фактически подтверждает Арбитражные решения и механизм выплаты, утвержденный арбитражным судом, и означает, что в случае вступления в силу Арбитражных решений должным образом (что в любом случае зависит от определенных обстоятельств), "Приватбанк" будет обязан осуществить выплату по Облигациям только ограниченному классу держателей", – сообщает банк.

"Соответственно, даже если "Приватбанк" будет обязан совершить какие-либо выплаты, такие выплаты будут существенно меньше совокупной суммы требований, заявленных Доверительным управляющим в арбитражных производствах. В случае успеха линии защиты "Приватбанка" относительно признания процедуры "bail-in", банк в принципе не будет обязан осуществлять какие-либо выплаты", – говорится в сообщении.

"Приватбанк" напоминает, что Арбитражные решения были вынесены арбитражным судом по результатам слушаний по делу "Приватбанка" о том, что оба выпуска облигаций были предметом незаконных действий, связанных в разных аспектах с бывшими собственниками.

Суд счел обоснованными доводы "Приватбанка" о незаконности и, как следствие, постановил, что "Приватбанк" не будет обязан осуществлять выплаты по облигациям, выпущенным как в 2010 году, так и в 2013 году, конечными держателями которых являются лица, связанные с экс-собственниками банка.

Также арбитражным судом был установлен механизм определения (среди не идентифицированных в то время групп конечных собственников счетов) лиц, которые будут иметь право на получение выплат, и лиц, которые не будут иметь такого права.

"Только те конечные собственники счетов, вошедших в так называемую Группу держателей облигаций, поручивших инициировать производства, и которые, как было доказано, не имеют отношения к незаконным действиям, связанным с их владением облигациями, были определены арбитражным судом как такие, что имеют право на получение выплат", – сообщает "Приватбанк".

"Какое-либо обязательство "Приватбанка" осуществить выплаты согласно Арбитражным решениям в любом случае зависит от рассмотрения другой линии защиты "Приватбанка", связанной с признанием процедуры "bail in", в отношении которой арбитражным судом еще не было принято решение", – говорится в сообщении.

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Доверительный управляющий соответственно инициировал производство в английском суде с целью получения от суда подтверждения, что Доверительный управляющий (а) имеет право осуществить выплаты в соответствии с механизмом, предусмотренным в Арбитражных решениях, и (b) не будет нести какой-либо ответственности в связи с этим перед конечными собственниками счетов. Именно по результатам рассмотрения данного ходатайства судья Закароли объявил сегодня решение, которым английский суд предоставил Доверительному управляющему соответствующие подтверждения.

Как сообщалось, Лондонский международный арбитражный суд LCIA в споре об оплате выпущенных "Приватбанком" до национализации двух выпусков еврооблигаций, суммарный объем которых Bloomberg оценивал в $335 млн при заявленном номинальном объеме $375 млн, в июне прошлого года вынес решение в пользу владельцев таких облигаций. "Приватбанк" подтвердил наличие этих решений по спору с держателями еврооблигаций, но отметил их частичность

Согласно документации, опубликованной доверительным управляющим (trustee) Madison Pacific Trust Limited, на выплаты будут влиять два фактора: личность собственника облигаций и дата их приобретения. Один из владельцев облигаций высказал предположение агентству, что речь идет о намерении выделить связанных и несвязанных с "Приватбанком" лиц.

Что касается даты, то условия выплат могут отличаться для держателей еврооблигаций, которые приобрели их после 14 июня 2019 года.

Trustee также не опубликовал полную информацию о выплатах, однако попросил предоставить до 13 августа информацию о держателях еврооблигаций для передачи ее адвокатам "Приватбанка". При этом trustee предупредил, что подача такой информации не гарантирует выплаты.

В свою очередь "Приватбанк" указал, что вступление решений в силу зависит еще и от завершения определенных процессов, предусмотренных этими решениями (при условии, что решения должным образом вступят в силу) для определения держателей еврооблигаций, имеющих право на получение выплаты. Финучреждение уточнило, что это исключит определенных держателей облигаций на основании соответствующих критериев.

Madison Pacific Trust Limited уведомило о подаче в британские суды 11 июля 2019 года нескольких заявлений: Set-Aside Applications и Directions Application. Последнее касалось разъяснения того, может ли trustee в рамках принятого арбитражем решения после получения средств произвести платежи некоторым, но не всем держателям еврооблигаций "Приватбанка".

Напомним, в рамках национализации "ПриватБанка" его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016 года, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.