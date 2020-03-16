Ограничительные меры из-за коронавируса не повлияют на соцвыплаты, – Минсоцполитики

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Что касается осуществления соцзащиты населения, в частности, соцвыплат, а также субсидий. Хочу проинформировать, что около 2/3 получателей пенсий и соцпомощи получают ее с помощью пересчета на банковские карты. При этом почти треть получает через "Укрпочту" путем доставки домой. Все выплаты осуществляются в соответствии с графиками", - сказал он.

Замминистра призывает использовать для оплаты жилищно-коммунальных услуг интернет.

"Уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг и наличие или отсутствие задолженности не влияет на право получения льгот или субсидии на протяжении срока их получения, то есть до конца текущего отопительного сезона. Наличие простроченной более двух месяцев задолженности будет влиять на следующий период их получения – с мая 2020 года",- добавил он.

Музыченко также отметил, что "для одиноких граждан, пребывающих на соцобслуживании помощь с оплатой услуг предоставят соцработники".