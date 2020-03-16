Нардепы предлагают законопроекты о послаблениях и защите бизнеса в связи с коронавирусом

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В группе, которая работала и в субботу, и в воскресенье, мы предоставили предложение освободить от налогообложения доходы населения не только малого и микробизнеса... И Европа, и другие страны мира защищают население, которое тратит деньги на закупку медицинских препаратов и еды... Страдает, прежде всего, население. Мы предлагаем, и господин Верланов (глава Государственной налоговой службы) сейчас подсчитывает, освобождение на два-три месяца от налогообложения первых 4 тыс. грн от НДФЛ, что может касаться 10,5 млн наемных сотрудников", - сказала глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") в ходе согласовательного совета в понедельник.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") также добавил, что его комитет разработал несколько законопроектов о послаблениях для отечественного бизнеса.

"Освобождение от ответственности за нарушения на протяжении двух-трех месяцев, то есть периода, который может быть введен как карантин. В том числе от пени. Освобождаем на два месяца самозанятых лиц от уплаты ЕСВ, поскольку они просто могут не работать в этот период. Остановка любых проверок, кроме камеральных, до 1 июля. Декларации от физлиц принимаются до 1 июля 2020 года. Налог с земельных участков и налог на недвижимость под объектами, которые используются в предпринимательской деятельности, не уплачивается до конца мая. Фискализация, которая должна вводиться в разные даты - с 19 апреля, 1 октября и 1 января, переносятся на три месяца. Выплаты за вынужденный простой освобождаются от НДФЛ", - сказал Гетманцев.

По его словам, законопроекты уже готовы и могут быть вынесены утром 17 марта на рассмотрение Верховной Рады.