МАУ оценивает убытки от приостановки авиасообщения в 35% от ожидаемых доходов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Предварительно оценили убытки – минус 35% ожидаемых доходов за квартал по сравнению с бюджетом. Сегодня – крайний день перед остановкой полетов, поэтому на данный момент самая приоритетная задача – это работа с пассажирами", - сообщили в пресс-службе МАУ.

В авиакомпании подчеркнули, что в настоящее время все усилия МАУ сосредоточены на том, чтобы обеспечить пассажироперевозки в условиях повышенного спроса.

"Авиакомпания занята работой с пассажирами, все остальные действия и планы отложены", - отметили в МАУ.

Как сообщалось, по состоянию на 16 марта в мире насчитывается 168 тыс. 768 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 6,510 тыс., поправились более 76,8 тыс. человек.

В 00:00 16 марта Украина временно закрывает около сотни пунктов пропуска и временно запрещает въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.

Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины вводятся в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии вируса COVID-19.