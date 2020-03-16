Верховный Суд начал заседание по делу о вкладах Суркисов в "Приватбанке"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Заседание ачалось с часовым опозданием. В пресс-службе ПриватБанка пояснили, что задержка может быть связана с изучением ходатайств.

Как сообщил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев журналистам, слушанье соответствующего дела может продлиться целый день.

"Действительно нам повезло, на рассмотрение этого дела выделили целый день, как и в прошлый раз, в отличие от других дел. Например, на завтра больше нескольких десятков дел назначено для рассмотрения, а сегодня – мы единственные", – отметил он.

Как и во время прошлых заседаний, под зданием суда проходит акция протеста политической силы "Демократична сокира". Вместе с тем около ворот суда началась отдельная акция, в рамках которой около 40-ка протестующих, называющих себя болельщиками футбольного клуба "Динамо Киев", скандируют: "Верните "Динамо" деньги" и поют гимн футбольного клуба.

Уточняется, что ближе к началу заседания, протестующих разделили полицейские, по словам правоохранителей, "с целью избежания эксцессов".

Как сообщалось, Большая палата Верховного суда 31 января 2020 года объявила перерыв на неопределённый срок в рассмотрении кассационной жалобы НБУ, Кабмина и ПриватБанка на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов, в связи ходатайством правительства о замене в этом производстве стороны с Минфина на Кабмин.

Позже Нацбанк сообщил о назначении рассмотрения соответствующей кассационной жалобы Большой палатой Верховного суда на 16 марта.

В настоящее время Шестой апелляционный админсуд, который 19 декабря 2019 года приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда, ожидает решения Большой палаты Верховного суда по делу семьи Суркисов.

Вместе с тем судья Хозяйственного суда Киева Людмила Шкурдова 16 октября 2019 года приостановила рассмотрение иска Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций ПриватБанка до решения по делу, которое рассматривается в Шестом апелляционном админсуде.

ПриватБанк, согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов, однако для Нацбанка, Минфина и банка, помимо этих выплат, важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры на общую сумму свыше 29 млрд грн.

Помимо этого, признание ее незаконной поставит под вопрос и всю национализацию ПриватБанка.