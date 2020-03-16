Экономика Китая показала историческое падение из-за коронавируса

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает БизнесЦензор.

Объем промышленного производства Китая в январе и феврале снизился на 13,5% по сравнению с годом ранее, розничные продажи упали на 20,5%, а инвестиции в основной капитал упали на 24,5%.

Уровень безработицы в Китае подскочил до рекордных 6,2% в феврале, когда вспышка ухудшилась, и большая часть экономики была остановлена.

Вспышка коронавируса в китайском Ухане в январе резко обострилась, что заставило Китай заблокировать провинцию Хубэй, продлить отпуск и ограничить поездки и бизнес по всей стране.

Это привело к тому, что в феврале большая часть экономической активности страны была остановлена, что подорвало стабилизацию в декабре. Валовой внутренний продукт теперь почти наверняка сократится в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - впервые, когда с 1989 года.

"Covid-19 остановил экономику, от фабрик до продаж", - сказала Айрис Панг, аналитик ING Bank NV в Гонконге.

"Поскольку коронавирус распространится почти повсеместно, глобальный спрос и глобальные цепочки поставок окажутся под ударом и скажутся на китайский производителей и экспортеров в марте и апреле", - добавил он.

Распространение коронавируса в Европе, США и других частях мира, вероятно, ударит по спросу на китайский экспорт, что приведет к увеличению убытков Китая.