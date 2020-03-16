Xerox отложил попытки купить HP из-за коронавируса

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Об этом объявил гендиректор Xerox Джон Висентин. По его словам, компания продолжает внимательно следить за развитием ситуации.

По данным информированного источника Bloomberg, Xerox намерена вернуться к вопросу приобретения HP, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется.

Xerox не считает, что падение фондового рынка США или временная приостановка торгов акциями HP, подобно той, что произошла на этой неделе, может стать препятствием для предполагаемой сделки. Однако в свете проводимой компанией работы по защите своих сотрудников и деловых партнеров от пандемии коронавируса, "представляется разумным отложить публикацию дополнительных материалов, интервью со СМИ и встречи с акционерами HP", сказал Висентин.

На прошлой неделе Xerox объявила тендерное предложение на покупку всех находящихся в обращении акций HP по цене $24 за бумагу, оценив, таким образом, компанию примерно в $35 млрд. Она также выдвинула ряд кандидатов в совет директоров HP, который будет избираться на ежегодном собрании летом текущего года.

HP неоднократно отклоняла предложения Xerox, отмечая, что потенциальный покупатель недооценивает компанию. В конце февраля топ-менеджеры HP в ходе телефонной конференции перед публикацией квартальной отчетности дали понять, что могут рассмотреть сделку с Xerox, но на определенных условиях.

HP, капитализация которой составляет порядка $25 млрд, существенно крупнее Xerox (капитализация составляет около $5,1 млрд). Руководители HP ранее ставили под сомнение способность Xerox привлечь необходимые средства для финансирования потенциальной сделки. Xerox сообщила на прошлой неделе, что согласовала с рядом банков, в том числе Citi, Mizuho и Bank of America, условия привлечения финансирования для покупки HP.

Акции Xerox подешевели на 40,5% за последний месяц, HP - примерно на 24%.