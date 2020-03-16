Азиатские фондовые индексы снижаются на макростатистике из Китая

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшался на 1,27% — до 2850,85 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,18%, до 1759,55 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 2,71%, до 23381,22 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,25% — до 1749,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 тем временем падает на 7,67%, до 5114,3 пункта. Японский индекс Nikkei 225 растет на 1,02%, до 17608,16 пункта.

В понедельник инвесторы обратили внимание на макроэкономические данные. Так, промышленное производство в Китае за первые два месяца 2020 года на фоне эпидемии коронавируса упало на 13,5%, показатель оказался значительно хуже прогнозов.

Коронавирус оказал влияние на разные сферы экономики Китая. Объем розничных продаж потребительских товаров в стране за первые два месяца 2020 года также упал, на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,2 триллиона юаней (около 744,6 миллиарда долларов). Эксперты прогнозировали, что за январь-февраль розничные продажи в стране вырастут на 0,8%.

Японский индекс тем временем растет после того, как Банк Японии приял решение сохранить процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, а также объявил о запуске программы более дешевого кредитования для компаний, пострадавших от коронавируса.

Австралийский индекс показывает более сильное падение после того, как СМИ сообщили о том, что австралийские штаты Виктория и Южная Австралия, а также Австралийская столичная территория объявили режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.