В Кривом Роге определили минимальную плату за доставку газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Криворожгаз" сообщает БизнесЦензор.

"Размер минимального платежа в Кривом Роге и Криворожском районе составит от 1,37 грн до 10,99 грн в месяц. Он будет действовать с 1 января 2020 года", - сообщает компания.

6 марта НКРЭКУ приняла постановление, которое предусматривает минимальную плату для следующих категорий потребителей:

- новые потребители и/или домохозяйства, имеющие период потребления природного газа меньше девяти месяцев;

- домохозяйства, которые длительное время не пользовались газом, в том числе, которым прекращено распределение газа путем опломбирования, но они не отделены от системы газоснабжения и не подали заявление на расторжение договора на распределение.

Размер минимальной платы, в зависимости от наличия газового оборудования.

Домохозяйство с газовой плитой 1,37 Домохозяйство с плитой и газовой колонкой 4,41 Домохозяйство с автономным отоплением 10,99

"Обновленные счета за доставку потребители получат в апреле. Тем, кто уже оплатил по квитанциям в январе и феврале, будет произведен перерасчет. Средства останутся на лицевых счетах потребителей. Для этого не нужно писать отдельных заявлений и обращаться в контакт-центр", - сообщает "Криворожгаз".

Для расчета минимальной платы за доставку для домохозяйств НКРЭКУ использовала действующие нормы потребления газа. Они рассчитаны на основании постановления Кабинета министров Украины от 27 февраля 2019 № 143 "Вопросы потребления природного газа".

"Размер минимальной платы для домохозяйств, использующих газ комплексно, рассчитан исходя из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для этой категории потребителей стоимость платы за доставку газа рассчитывалась на квадратуру помещения или дома", - сообщает "Криворожгаз".