В Кривом Роге определили минимальную плату за доставку газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Криворожгаз" сообщает БизнесЦензор.
"Размер минимального платежа в Кривом Роге и Криворожском районе составит от 1,37 грн до 10,99 грн в месяц. Он будет действовать с 1 января 2020 года", - сообщает компания.
6 марта НКРЭКУ приняла постановление, которое предусматривает минимальную плату для следующих категорий потребителей:
- новые потребители и/или домохозяйства, имеющие период потребления природного газа меньше девяти месяцев;
- домохозяйства, которые длительное время не пользовались газом, в том числе, которым прекращено распределение газа путем опломбирования, но они не отделены от системы газоснабжения и не подали заявление на расторжение договора на распределение.
Размер минимальной платы, в зависимости от наличия газового оборудования.
|
Домохозяйство с газовой плитой
|
1,37
|
Домохозяйство с плитой и газовой колонкой
|
4,41
|
Домохозяйство с автономным отоплением
|
10,99
"Обновленные счета за доставку потребители получат в апреле. Тем, кто уже оплатил по квитанциям в январе и феврале, будет произведен перерасчет. Средства останутся на лицевых счетах потребителей. Для этого не нужно писать отдельных заявлений и обращаться в контакт-центр", - сообщает "Криворожгаз".
Для расчета минимальной платы за доставку для домохозяйств НКРЭКУ использовала действующие нормы потребления газа. Они рассчитаны на основании постановления Кабинета министров Украины от 27 февраля 2019 № 143 "Вопросы потребления природного газа".
"Размер минимальной платы для домохозяйств, использующих газ комплексно, рассчитан исходя из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для этой категории потребителей стоимость платы за доставку газа рассчитывалась на квадратуру помещения или дома", - сообщает "Криворожгаз".