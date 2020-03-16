Цены на нефть опустились ниже $33 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,17 (3,46%) к уровням закрытия пятницы и торговались у $32,68 за баррель. За пятницу Brent подорожала на $0,63 (1,90%), до $33,85 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI утром в понедельник дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,67 (2,11%), до $31,06 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,23 (на 0,73%), завершив день на уровне $31,73 за баррель.

За минувшую неделю Brent потеряла 25%, WTI - 23%. Это максимальное недельное снижение в процентном выражении с декабря 2008 года, по данным Dow Jones Market Data.

"Мировые финансовые рынки переживают из-за растущей угрозы распространения коронавируса, и в то же время их пугают масштабы стимулирующих мер для борьбы с ним", - сказала Bloomberg основательница Vanda Insights Вандана Хари. По ее словам, нефть продолжит дешеветь, если ситуация ухудшится.

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу о решении, с учетом низких цен, о закупке больших объемов нефти для пополнения стратегического запаса по максимуму. По его словам, такой шаг будет полезен всей сфере энергетики США, поможет обеспечить энергетическую независимость страны, а также - "позволит сэкономить миллиарды долларов налогоплательщиков".