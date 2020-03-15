"Укрзализныця" вернет полную стоимость билетов на отмененные международные поезда

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

На поезда, которым будет ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, до которой пассажир имел проездной документ. Во всех остальных случаях возврата проездных документов осуществляется на общих основаниях в соответствии с "Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".

В случае возникновения вопросов при возвращении билетов необходимо обращаться я в Контактный центр "Укрзализныци": 0800503111 или в мессенджер на официальной странице компании в Facebook.

Как сообщалось, между Украиной и Польшей полностью приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение. Ряд поездов отменен, а некоторым ограничены маршруты следования. Так, отменены поезда № 67/68 Киев - Варшава, № 89/90 Перемышль - Львов, № 51/52 Львов - Вроцлав, и беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав. Поездам № 705/706 и № 715/716 Киев - Перемышль ограничено маршрут во Львов. Также Львов будет конечной станцией для поездов № 35/36 Одесса - Перемышль, который отправляется в рейс с 14-16 марта.

Кроме этого, "Поезд 4 столиц" не отправится в рейс уже 16 марта в связи с карантином в Литве и Латвии. О дальнейшем его следования будет проинформировано дополнительно.