Украинских туристов в двух отелях Египта закрыли на карантин

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфрастурктуры, передает БизнесЦензор.

"Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort5* находятся на карантине", – сказано в сообщении.

В министертстве уточнили, что туристы смогут вернуться в Украину по окончанию карантина в случае не выявления случаев заражения коронавирусом Covid-19 после проведения лабораторных тестов.

"Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие. Пожалуйста, оставайтесь на связи с турагентами для получения от них актуальной информации относительно обратных рейсов, и с представителями МИД", – отмечают в министерстве.

В свою очередь в пресс-службе туроператора Join UP! заявили, что компания продлит срок пребывания туристов, которые сейчас находятся на отдыхе на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада.

"Отели Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* закрыты на карантин. Все туристы, включая отдыхающих Join UP!, будут находиться в гостиницах до окончания карантина", – сказано в сообщении.

"Каждому отдыхающему за счет туроператора будет предоставлено пребывания и питания в тех же гостиницах или в альтернативных подобного класса звездности", – добавили в компании.

В Join UP! уточнили, что туристы, которые должны были возвращаться 14-15 марта, будут возвращены в Украину рейсами на следующей неделе (по предварительной информации).

Туристам, которые должны возвращаться в Украину после 16 марта, информация будет предоставлена дополнительно.