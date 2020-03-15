Киев закончил тестирование Kyiv Smart Card

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Чтобы убедиться в эффективной работе билета, а также заранее выявить и исправить возможные недостатки, команда Kyiv Smart City совместно с Департаментом информационно-коммуникационных технологий КГГА предложили киевлянам приобщиться к проверке транспортной карты.

"В течение месяца 200 участников бесплатно пользовались Kyiv Smart Card во всех видах общественного транспорта и делились впечатлениями в блогах на Facebook под хештегом # ятестуюеквиток. Всего наша команда получила более 3000 заявок на участие в тестировании. Для объективности исследования выбрали представителей различных категорий населения. Мы учтем предложения тестировщиков е-билета при совершенствования сервиса", - сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Во время передвижения по городу на общественном транспорте тестировщики обращали внимание на такие параметры:

удобство электронной билета для пассажиров;

скорость работы турникетов и валидаторов;

преимущества и недостатки системы;

экономия времени и средств;

доступность Kyiv Smart Card в точках продаж;

оперативность и эффективность службы поддержки;

способы пополнения транспортной карты;

систему контроля транспортной карты в приложении Kyiv Smart City.

Вскоре будут представлены результаты тестирования в формате ответов на актуальные вопросы горожан. Участников и других киевлян проинформируют о выявленных недостатках системы и сроки, в рамках которых техническая команда сможет их устранить для удобства пассажиров.