Китай ввел обязательный двухнедельный карантин для иностранцев

Как сообщают местные СМИ, эта мера предпринимается, чтобы исключить распространение в стране коронавируса, привезенного из иностранных государств, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным китайских властей, на прошлой неделе практически все новые случаи заражения, зафиксированные в Китае за исключением провинции Хубэй, оказались привозными.

Как уточняет агентство Синьхуа, в субботу, 14 марта, континентальная часть Китая сообщила о 16 новых подтвержденных завезенных из-за рубежа случаях новой коронавирусной пневмонии COVID-19, в результате чего общее число подобных случаев в материковой части страны достигло 111.

По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, среди 16 новых завезенных случаев пять были зарегистрированы в Пекине. Комитет также заявил, что он получил сообщения о 20 новых подтвержденных случаях заболевания в субботу в континентальной части страны, из которых четыре были зафиксированы в г. Ухань.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 199 человек, зарегистрировано 80 844 случаев заболевания.