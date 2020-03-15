Новый глава Минздрава предложил закрыть кафе и рестораны из-за коронавируса

Об этом заявил министр здравоохранения Илья Емец заявил во время обсуждения законопроекта "О противодействии коронавируса", который разрабатывает Минздрав, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавируса. Считаю, что нам надо действовать на опережение, четко и решительно", – заявил Емец.

Как сообщалось, на минувшей неделе Министерство здравоохранения представило законопроект "О первоочередных решения, связанные с предотвращением, профилактикой и ликвидацией коронавируса COVID-19, других инфекционных заболеваний связанных с ним, а также действий при кризисных ситуациях по предупреждению распространения эпидемии".

Разработанный Минздравом законопроект, среди прочего, предусматривает: