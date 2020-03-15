МАУ Коломойского отказалась снизить взлетевшие цены на авиабилеты

В МАУ заявили, что система автоматически определяет цены билетов в зависимости от интенсивности продаж, спроса на период времени и других факторов, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

"Увеличение запросов на оформление билета система расценивает как повышение спроса с соответствующей корректировкой стоимости", – уточнили в МАУ.

При этом в авиакомпании не намерены переходить на ручное формирование цены, чтобы скорректировать ее в меньшую сторону.

"Авиакомпания МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад и не намерена возвращаться к каменному веку. [] Не МАУ принимала решение об ограничении пассажирского сообщения. Главная задача авиакомпании – поднимать самолеты в небо и доставлять людей во все точки мира. Авиакомпания никогда добровольно не прекратила бы это делать", – подчеркнули в МАУ.

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Как сообщалось, 13 марта президент Владимир Зеленский заявил о временном прекращении авиасообщения в Украине с 17 марта и призвал украинцев вернуться домой к этому времени.

Ситуация привела к значительному повышению цены на авиабилеты. Перелет в одну сторону из городов Европы в Украину в некоторых случая начал стоить более 20 тыс. грн.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.