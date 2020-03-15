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15.03.20 13:03

"Укрзализныця" прекратит международное пассажирское сообщение с 17 марта

"Укрзализныця" во исполнение постановления Кабинета министров Украины №288-р прекращает международное пассажирское сообщение с 00:00 часов 17 марта (в ночь с 16 на 17) до завершения периода карантина, вызванного вспышкой острой респираторной болезни COVID-19, или до принятия соответствующих постановлений правительства .

"Укрзализныця" прекратит международное пассажирское сообщение с 17 марта

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

После приостановки железнодорожного сообщения со Словакией (с 13 марта) и Польшей (с 15 марта), согласно графику продолжали курсировать 33 международные поезда (вагона), которые пересекают границу с Молдовой, Румынией, Венгрией, Беларусью и Россией.

Внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение сейчас осуществляется в штатном режиме согласно графику.

Международные железнодорожные грузовые перевозки, согласно решению правительства, продолжаются.

Согласно постановлению Кабинета министров №288-р, с 17 марта закрываются пункты пропуска через государственную границу Украины для международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан); временно запрещено пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты.

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