БизнесЦензор

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15.03.20 10:21

За несколько месяцев через е-кабинет застройщика ввели 1400 объектов, – Федоров

За несколько месяцев работы электронного кабинета застройщика в Украине ввели 1400 объектов недвижимости.

федоров

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил на выездном заседании Кабинета министров Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"1400 уже объектов введено за несколько месяцев, уже завершили строительство 858 объектов и сообщили об этом государству", - заявил Федоров. 

По его словам, за это время застройщикам не отказали ни разу.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить административные электронные услуги для строительства объектов среднего и значительного класса последствий (СС2 и СС3) за 2-3 месяца.

13 декабря 2019 в Украине презентовали электронный кабинет застройщика, который предоставляет административные услуги для строительства объектов незначительного класса последствий (СС1).

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