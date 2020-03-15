Объем бронирования жилья на Airbnb упал на фоне коронавируса

Об этом свидетельствуют данные аналитической компании airDNA, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, например, в Пекине через Airbnb было оформлено лишь немногим более 1600 бронирований в период с 1 по 7 марта, что на 96% ниже показателя в начале этого года - с 5 по 11 января было оформлено 40 000 бронирований.

Количество бронирований в Сеуле и Риме сократилось более чем на 40% за тот же период. Ранее на этой неделе власти Италии ввели общенациональный карантин из-за коронавируса. Китай, Италия и Корея оказались в числе наиболее пострадавших стран.

Отмены авиарейсов и крупных массовых мероприятий также отрицательно сказываются на аренде жилья в США. Количество бронирований в Нью-Йорке снизилось на 21% в период с 1 по 7 марта по сравнению с 5-11 января, согласно данным airDNA.

В сентябре прошлого года Airbnb сообщила, что намеревается провести первичное публичное размещение акций в 2020 году. Компания оценивается примерно в $31 млрд. По данным издания The Wall Street Journal, IPO состоится не раньше третьего квартала и его сроки могут быть сдвинуты из-за неопределенности вокруг ситуации с коронавирусом.

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско. Она представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать себе жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей и замков) у владельцев напрямую. За услугу компания берет комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков.Жилье через этот сервис можно найти более чем в 100 тыс. городов более чем в 190 странах мира. За все время существования Airbnb ее услугами воспользовались более 300 млн человек.