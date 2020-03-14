Евросоюз создаст фонд на 37 миллиардов евро для защиты экономики

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Среди других шагов Еврокомиссии - предоставление странам-членам гибкости в отношении дефицита бюджета и государственной помощи, сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции.

ЕС также гарантирует кредиты на 8 миллиардов евро для 100 тысяч фирм, чтобы поддержать корпоративный сектор, добавила она.

"Я уверена, что Европейский союз может пережить этот шок", - сказала фон дер Ляйен.

"Но каждая страна должна полностью выполнить свои обязанности, и Европейский союз в целом должен действовать решительно, согласованно и едино".