Standard&Poors подтвердило рейтинги Украины

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

"Несмотря на укрепление фундаментальных факторов, включая увеличение валютных резервов, скромный дефицит бюджета и сокращение государственного долга к ВВП, Украина сталкивается с рисками, связанными с ухудшением ситуации в мировой экономике и финансах", − отметили в S&P.

Подчеркивается, что в настоящее время остается неясным влияние недавних перестановок в правительстве на динамику реформ в Украине и отношения страны с ключевыми кредиторами.

Ранее S&P спрогнозировало инфляцию в Украине на 5% выше целевого уровня НБУ в ближайшие два года.

Как ранее сообщало агентство, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", который был присвоен в сентябре прошлого года.