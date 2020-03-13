Импорт газа в Украину вырос на 57%, – Оператор ГТС

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины", передает БизнесЦензор.

В том числе в феврале в Украину было импортировано 981 млн куб. м природного газа. Это на 47% больше по сравнению с февралем 2019 года.

В частности, в январе-феврале 2020 года импорт из Словакии составил 987 млн ​​куб. м (+59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии – 229 млн куб. м (+41%), из Польши – 222 млн куб. м (+140%).

"Заметим, что указанные объемы импорта из Польши включают также виртуальный реверс – 178 млн куб. м", – отмечается в сообщении.

По состоянию на 11 марта 2020 все импортные объемы голубого топлива поступают исключительно из стран Европейского Союза. Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года.

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Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила импорт природного газа на 34,5% (на 3,66 млрд кубометров) по сравнению с 2018 годом – до 14,25 млрд кубометров. В том числе со стороны Словакии поступило 9,15 млрд кубометров газа (+41,7% к 2018 году), Венгрии – 3,67 млрд кубометров (+6,7%), Польши – 1,42 млрд кубометров (+2,1 раза).