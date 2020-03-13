БизнесЦензор

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13.03.20 20:29

СНБО запретил выездные проверки бизнеса, – Ковалив

Одной из мер по борьбе с распространением в Украине коронавируса, одобренных Советом национальной безопасности и обороны, является запрет выездных проверок бизнеса.

СНБО запретил выездные проверки бизнеса, – Ковалив

Об этом сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщила Ковалив, на заседании СНБО 13 марта были приняты следующие решения:

Также в СНБО просят украинцев ограничить поездки за границу, как деловые, так и туристические.

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