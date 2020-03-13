СНБО запретил выездные проверки бизнеса, – Ковалив

Об этом сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщила Ковалив, на заседании СНБО 13 марта были приняты следующие решения:

через 48 часов Украина закрывает свои границы для иностранцев;

в круглосуточном режиме будет работать Правительственный антикризисный штаб;

вводится упрощенная система закупок товаров, работ и услуг, необходимых для предотвращения и борьбы с коронавирусом;

в течение недели планируется полностью обеспечить необходимое количество быстрых тест-систем для диагностики недуга;

вводится запрет выездных проверок бизнеса.

Также в СНБО просят украинцев ограничить поездки за границу, как деловые, так и туристические.