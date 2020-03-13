СНБО запретил выездные проверки бизнеса, – Ковалив

Об этом сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив в Facebook, передает БизнесЦензор.
Как сообщила Ковалив, на заседании СНБО 13 марта были приняты следующие решения:
- через 48 часов Украина закрывает свои границы для иностранцев;
- в круглосуточном режиме будет работать Правительственный антикризисный штаб;
- вводится упрощенная система закупок товаров, работ и услуг, необходимых для предотвращения и борьбы с коронавирусом;
- в течение недели планируется полностью обеспечить необходимое количество быстрых тест-систем для диагностики недуга;
- вводится запрет выездных проверок бизнеса.
Также в СНБО просят украинцев ограничить поездки за границу, как деловые, так и туристические.