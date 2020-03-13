Власти Киева решили продлить линию скоростного трамвая в центр города

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По словам чиновника, уже подписано соответствующее распоряжение КГГА о подготовке технико-экономического обоснования строительства трамвайной линии.

"Трамвайная линия будет включена в комплексную схему транспорта Киева, является частью нового генерального плана столицы. Запуск новой трамвайной линии разгрузит красную ветку и пересадочные узлы метро, ​​сократит время поездок в центр города, оптимизирует и уменьшит нагрузку на транспортные маршруты, а также обеспечит более комфортную перевозку пассажиров", – отметил Густелев.

В частности, планируется построить трамвайные пути с использованием современных технологий, что снизит эксплуатационные расходы, шумообразование и вибрацию. Планируется реконструировать контактную сеть, установить устройства мониторинга GPS на трамваях и тому подобное.

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На остановках электротранспорта должны появиться интерактивные информационные табло. Поэтому пассажиры в режиме онлайн смогут получать информацию о прибытии трамваев.

Заказчиком работ определено коммунальное предприятие "Киевпастранс", которое в течение 2020-2021 годов должно обеспечить разработку, экспертизу и утверждение проектной документации. Поэтому, непосредственно строительство начнется не раньше, чем в 2021 году.