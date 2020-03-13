Минздрав предложил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Законопроект в пятницу, 13 марта, министр здравоохранения Илья Емец представил народным депутатам и представителям профильных ведомств, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минздрава
"Мы собрали представителей всех политических сил – поскольку данная инициатива направлена на благо и защиту украинского народа, на сохранение жизни и здоровья каждого нашего гражданина и не имеет никакого политического подтекста. Нам нужно действовать сообща, очень оперативно и конструктивно", – подчеркнул Емец.
Согласно сообщению, народные депутаты поддержали инициативу Минздрава и внесли в нее несколько поправок в ходе заседания Рабочей группы при Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
- Разработанный Минздравом законопроект, среди прочего, предусматривает:
- упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с распространением коронавируса, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;
- возможность работникам выполнять работу из дома;
- запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек;
- запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;
- усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;
- четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.
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