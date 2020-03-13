Компания Коломойского арестовала счета и имущество "Проминвестбанка"

Согласно данным судебного реестра, соответствующее решение судья Марченко вынес 10 марта, передает БизнесЦензор.

В своем иске компания "Крым Дивелопмент" оспорила законность продажи акций "Проминвестбанка" на фондовой бирже "ПФТС" за 268,71 млн грн, считая, что аукцион был проведен с нарушением законодательства, а цена лота оказалась занижена.

В связи с этим суд по ходатайству истца арестовал акции "Проминвестбанка", а также все его имущество и имущественные права, включая средства на корреспондентских счетах в НБУ и других банках. Суд также запретил осуществлять любые действия с акциями банка, а также осуществлять реорганизацию или ликвидацию банка, а также менять органы его управления.

ООО "Фондовая компания "Фаворит" пыталась добиться смены судьи в указанном процессе, указывая, что вместе с иском "Крым Девелопмент" аналогичные иски подали по меньшей мере 6 связанных компаний, но оплатила судебный сбор только одна из них и только после того, как была определена фамилия судьи. Однако судья Оксана Марченко в удовлетворении ходатайства о своем отводе отказала.

В свою очередь в пресс-службе "Проминвестбанка" заявили, что принятое судом решение включающее арест акций и блокировку средств, может привести к полной остановке банка и его неплатежеспособности.

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Как сообщалось, 4 марта пакет из 99,77% акций "Проминвестбанка" был продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС за 268,71 млн грн при стартовой цене 266.05 млн грн. Биржа не раскрывает покупателя.

В свою очередь собственник "Проминвестбанка" – российская госкорпорация ВЭБ.РФ – заявила, что продажа акций на бирже нарушает запрет Стокгольмского арбитража, в связи с чем ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.

Напомним, в мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были предприняты неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе в интересах структур Коломойского, но до сих пор они были безрезультатными.

За это время "Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве. 6 февраля набсовет банка рассмотрит решение о прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.

После ареста акций "Проминвестбанка" российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро.

ПАО "Проминвестбанк" основано в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (37,66 млрд грн) занимал 12 место среди 76 действовавших банков.

"ВЭБ" (Россия) стал владельцем ПИБа в 2008 году, владеет 99,7726% его акций. Свои инвестиции в его развитие "ВЭБ" оценивает в $2,7 млрд.

По данным отчета о стресс-тестировании Нацбанка на начало 2019 года, "Проминвестбанк" по базовому сценарию нуждался в дополнительном капитале в размере 4,61 млрд грн, по неблагоприятному макроэкономическому сценарию – 6,32 млрд грн. На 1 сентября потребность в дополнительном капитале в результате предпринятых банком мер снизилась до 2,73 млрд грн и 3,96 млрд грн соответственно.