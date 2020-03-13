SkyUp предложил вернуть 100% стоимости билетов на все рейсы до 31 мая

Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика в Facebook, передает БизнесЦензор.

"С 13 марта до 30 апреля покупайте билеты на любые рейсы SkyUp Airlines с вылетом до 31 мая. И если впоследствии вы вдруг передумаете лететь - не проблема. Этот билет вы сможете вернуть и получить 100% его стоимости. Предложение будет действовать независимо от тарифа билета", - сказано в сообщении.

Единственное условие: обратиться с запросом о возврате средств не позднее трех дней до вылета.

"Пассажиры, которые приобрели билеты в Неаполь с вылетом до 30 апреля, могут бесплатно изменить дату путешествия. Для этого также следует обратиться с запросом на почту letstalk@skyup.aero не позднее трех дней до вылета", - также сказано в сообщении.