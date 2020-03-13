"Энергоатом" сократил производство электроэнергии с начала года на 6%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение "Энергоатома", передает БизнесЦензор.

Плановое задание по производству электроэнергии за указанный период перевыполнено на 0,7%.

Электростанции госпредприятия за отчетный период отпустили 14,17 млрд кВт-ч против 15,09 млрд кВт-ч в январе-феврале 2019 года.

Доля "Энергоатома" в общей структуре производства электроэнергии в стране составила 55,1%, что на 0,9 п.п. больше января-февраля 2019 года.

Объем освоения капитальных вложений составил 724,2 млн грн против 1,16 млрд грн в январе-феврале 2019 года, финансирование капвложений – 2,4 млрд грн против 3,35 млрд грн.

За отчетный период НАЭК перечислила в бюджеты всех уровней 2,78 млрд грн, расчеты по страхованию составили 518,1 млн грн.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 75,3%, что на 6,1 п. п. меньше, чем в январе-феврале 2019 года. При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки составил 74,8%, что на 8,6 п. п. меньше показателя двух месяцев 2019 года.

В работе АЭС Украины в январе-феврале 2020 года зафиксировано четыре нарушения, что на одно нарушение больше, чем в январе-феврале 2019 года.

Общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 229,03 суток, против 163,04 суток в январе-феврале 2019 года.

Радиационные параметры работы атомных электростанций за указанный период не превышали нормативные значения, радиационная защита персонала и населения обеспечивалась на достаточном уровне.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2019 году сократил производство электроэнергии на 1,65% (на 1 млрд 397,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 83 млрд 228,4 млн кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.