Иностранные инвестиции в Украину за год выросли на $2,9 миллиарда, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, поступления инвестиций за минувший год составили $2,53 млрд, изъятие – $1,28 млн, а значительную часть прироста обеспечила курсовая разница из-за укрепления гривни – $0,95 млрд.

Как сообщалось, в первом квартале 2019 года ПИИ в Украину возросли всего на $45,5 млн. Их поступления составили $0,59 млрд, изъятия – $0,5 млрд, а вклад курсовой разницы – $0,06 млрд.

По итогам полугодия прирост ПИИ достиг $0,84 млрд: поступление – $1,26 млрд, изъятие – $0,73 млрд при вкладе курсовой разницы $0,52 млрд.

За девять месяцев ПИИ приросли на $1,82 млрд: поступление – $1,67 млрд, изъятие – $0,98 млн, курсовая разница – $1,14 млрд.

Существенный прирост ПИИ в четвертом квартале связан со сделкой по покупке азербайджанской Bakcell у "МТС" телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Как сообщалось, в 2018 году прирост ПИИ в Украину составил $1,3 млрд, годом ранее – $0,38 млрд.

По данным Госстата, наибольший прирост ПИИ в 2019 году зафиксирован из Нидерландов – $1 млрд 182,7 млн (до $8,3 млрд), Кипра – $824,4 млн (до $10,37 млрд), РФ – $185,5 млн (до $0,78 млрд), Швейцарии – $162,4 млн (до $1,71 млрд) и Германии – $141,7 млн (до $1,84 млрд).

Одновременно произошло резкое уменьшение инвестиций из Венгрии – на $184,4 млн (до $0,38 млрд) и Великобритании – на $70,6 млн (до $2,04 млрд).

В отраслевом разрезе наибольший рост иностранных инвестиций зафиксирован в финансовой и страховой деятельности – $916,5 млн, информации и телекоммуникациях – $738,5 млн, добывающей и перерабатывающей промышленности – соответственно $283,8 млн и $271,7 млн, операциях с недвижимым имуществом – $237,5 млн, поставках электроэнергии и газа – $216,8 млн, в оптовой и розничной торговле – $182,3 млн, а также в профессиональной, научной и технической деятельности – $126,1 млн.

В то же время в деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания произошло уменьшение таких инвестиций на $264,2 млн.

Госстат также сообщил, что прекращает расчет ПИИ, теперь этим будет заниматься исключительно Нацбанк Украины.