Антимонопольный комитет предупредил о штрафах за завышение цен на лекарства

Как сообщает пресс-служба АМКУ, за антиконкурентное поведение на рынке Комитет может наложить штраф в размере до 10% годового оборота нарушителя, передает БизнесЦензор.

"Антимонопольный комитет Украины официально сообщает: факты необоснованного повышения цен на лекарственные средства и предметы гигиены будут тщательно исследоваться в максимально сжатые сроки. То же касается и других потенциальных злоупотреблений, например, создание искусственного дефицита", – подчеркивается в сообщении.

Комитет напоминает, что всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, а правительство Украины ввело беспрецедентные в новейшей истории противоэпидемические мероприятия, включая карантин.

"Отсутствие у большинства граждан опыта поведения в такой ситуации и распространение недостоверной и часто однобокой информации в некоторых СМИ и соцсетях способствуют нагнетанию паники. А это, в свою очередь, создает условия для различных манипуляций, в том числе и с ценами", – отмечают в АМКУ.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании в среду, 11 марта, утвердил меры для противостояния угрозе эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

В том числе Кабмин ввел карантин во всех учреждениях образования с 12 марта сроком на три недели. Кроме того, предложено ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек.

СНБО в пятницу принял решение через 48 часов на две недели закрыть въезд в страну для граждан иностранных государств в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса.