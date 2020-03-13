Минфин США не верит в длительное влияние вспышки коронавируса на экономику

В интервью CNBC Мнучин подчеркнул, что Минфин США и Федеральный резерв работают над сохранением рынков открытыми и предоставлением "неограниченной ликвидности", передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

В то же время глава Минфина США отметил, что администрация Дональда Трампа рассматривает все варианты дальнейших шагов для борьбы с кризисом в случае необходимости.

"Мы рассмотрим все инструменты в арсенале", – сказал он.

Мнучин добавил, что Белый дом готов работать с Конгрессом, если законодатели захотят принять другие меры стимулирования экономики, помимо снижения налога на зарплату, в котором заинтересован президент США Дональд Трамп.

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По словам Мнучина, США рассматривают возможность освобождения от некоторых компаний, испытывающих трудности из-за коронавируса, но отмена пошлин на данный момент не рассматривается.

Мнучин добавил, что низкие процентные ставки будут крайне благоприятны для экономики США.

ФРС, как ожидается, вновь снизит стоимость заимствований на заседании 17-18 марта после экстренного сокращения ставки на 50 базисных пунктов на прошлой неделе.