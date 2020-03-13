Нацкомиссия одобрила план модернизации сетей "Укрэнерго" стоимостью 69 миллиардов

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

В соответствии с утвержденным Планом развития на протяжении 10 лет предусмотрена реконструкция 102 действующих подстанций с увеличением на 10% их общей трансформаторной мощности, заменой устаревшего оборудования и установкой автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Кроме того, предполагается строительство 8 новых подстанций, реконструкция более 1,5 тыс. км линий электропередачи 220-330 кВ и строительство около 3 тыс. км новых ЛЭП 220-750 кВ.

Также планом предусмотрено создание мощной телекоммуникационной инфраструктуры (волоконно-оптической линии связи) для передачи технологической информации от энергообъектов к диспетчерским центрам с целью обеспечить необходимый уровень управляемости энергосистемой и обмена данными, а также внедрение ряда мероприятий по кибербезопасности.

"В приоритете – надежность питания потребителей на Востоке Украины, устранение "узких мест" в системе передачи, в т.ч. в части выдачи мощностей существующей и перспективной генерации, повышение безопасности и надежности работы энергосистемы. Реконструкция сетей обеспечит техническую готовность и соответствие требованиям надежности системы передачи при тестовой изолированной работе и дальнейшей синхронизации с сетями ENTSO-E", – отметил директор по эксплуатации и развитию сети "Укрэнерго" Алексей Брехт.

Топ-менеджер добавил, что также рассматривается вопрос сооружения системы хранения энергии (Energy Storage Systems) мощностью 200 МВт для обеспечения необходимого объема первичного частотного регулирования при увеличении доли ВИЭ в структуре генерации.

По расчетам "Укрэнерго", для реализации утвержденного плана необходимо 69 ​​млрд грн. Основную часть этих средства (57 млрд грн) планируется привлечь у международных финансовых институтов. Еще 9 млрд грн составят тарифные средства "Укрэнерго", а 3 млрд грн – доходы от прочей деятельности компании.

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Как сообщалось, наблюдательный совет ЧАО НЭК "Укрэнерго" 24 февраля освободил исполняющего обязанности главы правления компании Всеволода Ковальчука от занимаемой должности и назначил на его место первого заместителя главы правления – Владимира Кудрицкого.

Перед этим Кабинет министров поручил Министерству финансов и наблюдательному совету "Укрэнерго" приостановить конкурс на голову этой компании до завершения обновления состав набсовета, а также назначить нового в. о. руководителя.

Кудрицкий был нанят в "Укрэнерго" Ковальчуком в 2016 году на должность руководителя офиса управления проектами.

До этого он занимал должность директора по развитию ПАО "Укртранснафта", был операционным менеджером и директором по внутреннему аудиту в международных и украинских компаниях MHP S.A., EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton.