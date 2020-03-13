Ограничения на границе не коснутся грузовых перевозок, – Мининфраструктуры

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

"По решению СНБО через 48 часов Украина закроет границу для иностранных граждан на две недели. Граждане Украины смогут вернуться в Украину. Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузовых перевозок", – сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что международные грузовые перевозки не прекращаются.

В то же время соседние страны могут вводить собственные ограничения. Так, по информации Министерства транспорта Румынии, водителей транспортных средств будет проверять санитарный орган на границе, также необходимо будет заполнить анкету с персональными данными и, если проблем не будет обнаружено, водители смогут продолжать движение.

Несмотря на запрет пассажирского сообщения, власти Словакии также не прекращают международные грузовые перевозки, однако водители транспортных средств должны быть обеспечены защитными средствами.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании в среду, 11 марта, утвердил меры для противостояния угрозе эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

В том числе Кабмин ввел карантин во всех учреждениях образования с 12 марта сроком на три недели. Кроме того, предложено ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек.

В пятницу Кабинет министров временно приостановил работу ряда пунктов пропуска через государственную границу и пешеходное сообщение через ряд пунктов пропуска, однако оставил возможным возврат граждан Украины и въезд лиц с удостоверением о временном проживании. Перечень пунктов пропуска, работу которых предлагается приостановить, будет опубликован после согласования с СНБО.

СНБО в пятницу принял решение через 48 часов на две недели закрыть въезд в страну для граждан иностранных государств в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса.