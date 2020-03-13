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13.03.20 20:55

Фонд гарантирования выставил на продажу иконы обанкротившегося банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц назначил на 16 марта аукцион по продаже икон, находящихся на балансе ликвидируемого АО "Родовид Банк".

Фонд гарантирования выставил на продажу иконы обанкротившегося банка

Как сообщает пресс-служба Фонда, речь идет о 43 иконах, которые украшали стены главного офиса банка в течение многих лет и были частью коллекции финучреждения, передает БизнесЦензор.

В Фонде подчеркивают, что каждая икона прошла надлежащую оценку, что позволило подтвердить ее происхождение и ценность, как произведения искусства и актива.

В итоге стартовая цена лотов установлена в диапазоне от 96 гривен до 166,2 тыс. грн.

"Продажа осуществляется через английский аукцион в системе "ProZorro.Продажи". Каждая икона продается отдельным лотом. Отдельные произведения имеют исключительную культурно-художественную и историческую ценность", – отмечается в сообщении.

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