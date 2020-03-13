Резервов НБУ недостаточно для противостояния глобальному финансовому кризису, – глава Совета НБУ

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Из $26,6 млрд только примерно $17,6 млрд – это чистые ЗВР, которыми НБУ может распоряжаться самостоятельно. Сценарный принцип анализа также показывает, что объема чистых ЗВР в $17,6 млрд недостаточно для покрытия дефицита при наличии внешних шоков", – подчеркнул Данилишин.

Данилишин добавил, что международные резервы НБУ составляют 70-80% от композитного индикатора МВФ, то есть по этому индикатору они выглядят несформированными.

"В этом контексте возрастает значение сотрудничества Украины с международными официальными кредиторами – МВФ, Всемирным банком, ЕС, правительствами иностранных государств, поступления средств от которых не только увеличивает объем наших международных резервов, но и посылает позитивные сигналы частным кредиторам и инвесторам", – отметил глава совета НБУ.

В этой связи Данилишин предложил разработать и принять Программу антикризисных мер аналогичную программе Кабмина во время кризиса 2008 года.

При этом глава Совета НБУ поддержал политику правления Нацбанка, направленную на сглаживание колебаний курса гривни.

"Недопущение резкой девальвации гривни при возникновении панических настроений (трехкратная девальвация в 2014-2015 годах уже стала причиной долгового и банковского кризиса) и сглаживания Национальным банком прыжков валютного курса является важной составляющей обеспечения стабильности национальной денежной единицы. Но выполнение этих базовых функций центральным банком, безусловно, требует наличия достаточного объема международных резервов", – добавил Данилишин.

Как сообщалось, с целью смягчения колебаний курса гривни утром в пятницу, 13 марта, НБУ провел аукцион по продаже до $200 млн, на котором продал $63,7 млн.

Во вторник НБУ продал на межбанке $270 млн, в среду – $350 млн, в четверг – $220 млн.